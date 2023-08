Pavard all’Inter | C’è l’accordo

Manca poco per l’ufficialità ma c’è l’accordo tra Inter e Bayern Monaco per Pavard. Il calciatore francese arriverà finalmente alla corte di Inzaghi per una cifra complessiva di 32 milioni(bonus compresi). Ora i bavaresi stanno lavorando già al sostituto del calciatore visto che a Tuchel serve urgentemente un difensore.

Calciomercato Inter, arriva Pavard | Le cifre

Secondo Sky Sport nelle prossime ore verrà data l’ufficialità, con il calciatore che partirà direzione Milano. Ora manca la ciliegina sulla torta ai nerazzurri, che potrebbe essere Sanchez, visto che Correa potrebbe finire al Torino.