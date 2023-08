Calciomercato Roma, Lukaku resta lontano: spunta un nuovo club sul belga

La Roma ha assolutamente bisogno di mettere a segno un colpo in attacco. L’intesa con l’Atalanta per Zapata tarda ad arrivare e negli ultimi giorni c’è stata la suggestione Lukaku salvo poi arrivare una smentita in merito a una trattativa tra I giallorossi e il Chelsea.

Un club si aggiunge alla corsa per il centravanti

Il Chelsea vorrebbe cedere il belga solo a titolo definitivo ma il club capitolino in questo momento non se lo può permettere. Su Lukaku c’è il forte interesse anche di Tottenham e West Ham, con quest’ultimi che si sono aggregati alla corsa per tentare un clamoroso acquisto in attacco nelle ultime ore di mercato.