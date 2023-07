Calciomercato Roma, Mourinho in pressing sull’attaccante | Incontro tra Pinto e gli agenti

La Roma vuole regalare un attaccante di spessore a Josè Mourinho: Tiago Pinto ha il gradimento di Scamacca, ma vuole fare un tentativo per provare a convincere Alvaro Morata a sposare la causa giallorossa, con la complicità proprio del tecnico portoghese e di Paulo Dybala.

Calciomercato Roma, incontro tra Tiago Pinto e gli agenti di Morata nei prossimi giorni

Come riporta il Corriere dello Sport, Tiago Pinto ha fissato un incontro nei prossimi giorni con l’agente dello spagnolo per capire la fattibilità economica dell’affare anche per quanto riguarda lo stipendio, che l’ex Juventus dovrebbe ridursi drasticamente. L’alternativa resta ovviamente Gianluca Scamacca che ha già dato il suo ok.