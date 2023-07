Anche Spinazzola verso l’Arabia Saudita | La risposta della Roma

Il terzino ex Atalanta è destinato a lasciare la Capitale?

Tanti i colpi fatti in questi mesi dai club dell’Arabia Saudita: da Brozovic fino ad arrivare a Milinkovic-Savic. Secondo quanto riportato da Goal.com, gli arabi starebbe guardando anche in casa Roma visto che l’Al Shabab, club di Riyad, ha messo gli occhi su Leonardo Spinazzola, in scadenza di contratto nel 2024 con il club giallorosso.

Calciomercato Roma, pronto un triennale per Spinazzola

Nelle ore precedenti è arrivata una netta offerta da 7 milioni di euro per il terzino sinistro, con l’ex Atalanta che andrebbe a guadagnare 6 milioni di euro netti a stagione. Si aspetta però ancora la risposta da parte del club giallorosso, che ora in rosa ha 3 terzini sinistri visto che oltre a lui ci sono anche Zalewski e Vina.