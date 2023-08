Calciomercato Roma, Mourinho non molla Sanches: l’addio con il PSG è vicino

I giorni precedenti si sono rivelati essere davvero concreti sul banco delle trattative in questa finestra di calciomercato. Per la Roma la giornata di ieri si è conclusa positivamente con l’acquisto di Marcos Leonardo, ma Pinto non arresta la sua corsa e vorrebbe accontentare mister Mou.

Calciomercato Roma, Sanches sempre più vicino a Trigoria

Mister Mou è sempre a lavoro per Renato Sanches, infatti sembrerebbe che il centrocampista non sia più coinvolto tra i progetti dell’allenatore Luis Enrique. Infatti per l’amichevole in Corea l’ex Lille non figura neanche tra i convocati nonostante ieri si sia allenato con il resto del gruppo. Sanches è a un passo dall’addio con il PSG e Mourinho spera di averlo a disposizione a partire dalla prossima settimana.