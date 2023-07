Calciomercato Roma, per Renato Sanches si può chiudere oggi: i dettagli

È chiaro ormai che la Roma si sia posta come obiettivo principale, per rinforzare il centrocampo giostrato anche dalla prossima stagione da José Mourinho, il profilo del centrocampista classe ’97 di proprietà del Paris Saint-Germain Renato Sanches. Il campione d’Europa portoghese è sempre più vicino alla firma con il club capitolino, infatti, la fumata bianca potrebbe arrivare sin da subito grazie alla propria volontà di vestire giallorosso determinata anche e soprattutto dalle chiamate dello Special One che lo hanno convinto a scegliere la piazza romanista malgrado l’assenza della Champions League.

Calciomercato Roma, Sanches vicinissimo: la formula della trattativa

Come anticipato Renato Sanches è ad un passo dal vestire la casacca della Roma almeno per la stagione 2023/2024. Con lui e Aouar, Mourinho potrà contare su un centrocampo di maggiore qualità rispetto alla passata stagione. Ma andiamo a scoprire nel dettaglio le cifre e la formula che porteranno il portoghese nella capitale: Thiago Pinto è riuscito a strappare un accordo con il PSG sulla base di un prestito oneroso da 1,5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 12,5 che può diventare obbligo a determinate condizioni legate alle presenze. Sanches percepirà uno stipendio netto di 5,5 milioni di euro anche la prossima stagione con il PSG che corrisponderà a parte dalla somma.