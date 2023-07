Calciomercato Roma, ‘no’ del PSG per il prestito di Sanches: giallorossi fiduciosi

La Roma vuole provare a fare il definitivo salto di qualità, proverà a farlo ancora con José Mourinho alla guida di un gruppo che nelle ultime due stagioni ha centrato due finali europee, centrando il successo in Conference League. I giallorossi hanno tutte le carte in regola per poter dire la propria anche quest’anno in Europa, ma non solo. L’obiettivo minimo e tornare a disputare la tanta amata e desiderata Champions League.

Calciomercato Roma, Renato Sanches difficile: c’è fiducia

Per il centrocampo della Roma l’obiettivo principale di questa sessione di mercato è Renato Sanches, centrocampista classe ’97 di proprietà del PSG, squadra che lo ha prelevato dal Lille soltanto la scorsa stagione per 15 milioni di euro. Come precisato da Gianluca Di Marzio i giallorossi vorrebbero il portoghese in prestito, ma il club parigino, almeno per il momento, non sembra intenzionato a lasciar partire il giocatore a titolo temporaneo con diritto di riscatto. La Roma, dal canto suo, ha fiducia di riuscire a prendere, alle proprie condizioni, Sanches, primo nome nella lista per il centrocampo.