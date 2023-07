Calciomercato Roma, risposta negativa per il centrocampista | Tiago Pinto fiducioso

Il centrocampo è uno dei reparti che andranno rinforzati nella rosa della Roma, ma al momento i candidati sono complicati da raggiungere per diversi motivi: il giocatore che al momento sembra in cima alla lista di Tiago Pinto è Renato Sanches del PSG.

Calciomercato Roma, il PSG non apre al prestito di Renato Sanches

Come riportato da Sky Sport, il club parigino, almeno per il momento, non sembra intenzionato a lasciar partire Renato Sanches a titolo temporaneo con diritto di riscatto. La Roma, in ogni caso, ha fiducia di riuscire a prendere, alle sue condizioni, Sanches, primo nome nella lista per il centrocampo.