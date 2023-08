Calciomercato Roma, nuovo nome per l’attacco: arriva dal River Plate

La Roma dopo aver sistemato il centrocampo, dovrà rivoluzionare il reparto d’attacco. Come 9 pure c’è solo Andrea Belotti che, seppur avendo tanto cuore, non riuscirà a coprire tre competizioni. Tiago Pinto si sarebbe già dovuto muovere da un pezzo ma la scarsa forza economica non basta per intavolare una trattativa. I tanti tentativi per Morata e Scamacca sembrano non funzionare, ma il gm giallorosso ha un altro nome sul taccuino.

Calciomercato Roma, per l’attacco spunta Beltran

Viste le tante difficoltà economiche, la Roma sta cercando a questo punto di abbassare il tiro e mollare definitivamente Scamacca e Morata. Il piano C di Tiago Pinto sarebbe Lucas Beltran, attaccante classe 2001, del River Plate. Il costo del giocatore si avvicina ai 12 milioni ed i giallorossi potrebbe intavolare una trattativa.