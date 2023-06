Calciomercato Roma, occhi sul centrocampista tedesco | Ecco di chi si tratta

Si guarda in casa Wolfsburg

Calciomercato Roma, idea Nmecha per il centrocampo

Nuova idea per il centrocampo in casa Roma: si segue Felix Nmecha, fratello di Lukas, anch’egli in forza al Wolfsburg, seguito dal Milan. Il calciatore con doppio passaporto (inglese e tedesco) piace a José Mourinho e potrebbe essere un obiettivo concreto di mercato, nonostante il costo del cartellino di 25-30 milioni.

Nmecha, numeri del centrocampista

Dunque, secondo quanto riferito da calciomercato.com, la Roma segue Nmecha, centrocampista del Wolfsburg classe 2000. Cresciuto nelle giornali del Manchester City, Nmecha è passato al club tedesco nel 2021. Nel corso della passata stagione il calciatore ha collezionato 30 presenze, mettendo a segno 3 reti e 6 assist.