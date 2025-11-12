Calciomercato Roma, per l’attacco spunta Godts dell’Ajax

Godts potrebbe essere un nuovo acquisto dei giallorossi. In vista del mercato di gennaio, Frederic Massara lavora per rinforzare il fronte offensivo della Roma. Oltre a Zirkzee e Scamacca – protagonisti delle voci di mercato degli scorsi giorni – c’è anche Godts. A riportarlo è Leggo.

Calciomercato Roma, il profilo di Godts

Mika Godts, è uno dei talenti più interessanti dell’Ajax. Giovane ala sinistra (20 anni), il calciatore belga è un giocatore dinamico che fa della sua tecnica e del suo dribbling le sue caratteristiche più notevoli. In questa stagione Godts è sceso in campo 14 volte collezionando 5 gol e 4 assist.

Il valore dell’attaccante si aggira intorno ai 15 milioni. Una cifra accessibile per le casse della Roma che continua a monitorare il calciatore nell’attesa dell’apertura del mercato invernale.