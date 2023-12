La Roma ha bisogno di rinforzare il reparto difensivo con giocatori d’esperienza utili alla causa Mourinho visti anche i numerevoli infortuni. Pinto proverà a sfruttare eventuali occasioni di mercato nelle sessione invernale o addirittura per giugno.

Colpo dalla Premier per Mou

Un difensore già allenato in passato dal tecnico portoghese è Eric Dier che ha il contratto in scadenza a giugno e può essere quel giocatore d’esperienza utile alla retroguardia giallorossa. L’inglese non rinnoverà quindi da gennaio sarà libero di firmare a zero con qualsiasi club per la prossima stagione.