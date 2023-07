Calciomercato Roma, prossimi giorni fondamentali per il futuro di Dybala

La Roma si coccola Paulo Dybala: la Joya giallorossa sta già incantando nelle prime amicevoli estive, e i giallorossi vogliono renderlo un elemento cruciale del futuro del club. Mourinho non può fare a meno dell’argentino, e per questo l’intenzione di Tiago Pinto è quella di blindarlo con un prolungamento contrattuale.

Calciomercato Roma, incontro tra Pinto e gli agenti di Dybala nei prossimi giorni

Come riportano il Corriere dello Sport e la Gazzetta dello Sport, nella Capitale sono sbarcati gli agenti dell’argentino, Jorge Antun e Carlos Novel, che hanno avuto un contatto telefonico con il General Manager giallorosso, Tiago Pinto. Gli agenti di Dybala hanno fissato un incontro con Tiago Pinto per la prossima settimana. Il portoghese non partirà con la squadra per la seconda parte del ritiro in Algarve e si concentrerà sul prolungamento di contratto dell’argentino.