Calciomercato Roma, accordo trovato con il Cagliari: l’attaccante va in prestito

La Roma, ma soprattutto Tiago Pinto, inizia finalmente a cedere gli esuberi di “livello”. Il primo ad uscire sembra esser Eldor Shomurodov, attaccante giallorosso che non ha saputo esprimersi al meglio. Il calciatore uzbeco è rientrato dal prestito con lo Spezia dove non è riuscito ad imporsi neanche li, ora per lui però c’è una nuova chance che si chiama Cagliari.

Calciomercato Roma, Shomurodov verso il Cagliari

Eldor Shomurodov è vicinissimo al Cagliari. Tiago Pinto ha trovato la formula giusta per sistemare l’attaccante, che con Mourinho non è riuscito a dare il meglio di se. Uzbeko andrà in Sardegna in prestito secco con il diritto di riscatto.