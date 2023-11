Renato Sanches resta ai box con la Roma; il giocatore portoghese a oggi ha giocato solamente per novantotto minuti con la maglia giallorossa. Il centrocampista in prestito dal Paris Saint-Germain è fermo dalla gara giocata contro lo Sheriff in Europa League, e José Mourinho gli ha fatto svolgere un allenamento individuale la settimana scorsa, con la speranza di vederlo in condizione di scendere in campo contro la Lazio. Il giocatore campione d’Europa con il Portogallo dovrà conseguire il 60% delle partite giocate in modo da far scattare l’obbligo da circa 12 milioni, il quale arriverebbe a 14 o anche a 15, se si dovesse raggiungere il 75%.

Una possibile alternativa a Renato Sanches

Stando a Calciomercato.com, Tiago Pinto, il quale si è detto ossessionato da Renato Sanches e responsabile di quello che gli accadrà, starebbe pensando a una manovra perché la Roma si aggiudichi Youssouf Fofana, centrocampista francese in forza al Monaco, il quale avrebbe un contratto in scadenza al 2024. Fofana, potrebbe essere dunque una valida alternativa a Renato Sanches. Renato Sanches, come anche Paulo Dybala, è comunque tornato ad allenarsi in gruppo a Trigoria, con l’obiettivo di giocare domenica prossima contro il Lecce.