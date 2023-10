I 13 gol incassati dalla Roma nelle prime 10 giornate di campionato sono un dato in controtendenza rispetto alle precedenti stagioni. Dopo anni l’obiettivo rimane sempre lo stesso, la qualificazione in Champions League. Stando alle dichiarazioni e ai risultati, però, sembra essere un limite imposto da parte della stampa e non dalla società. Dati alla mano i giallorossi hanno la seconda peggior difesa delle prime 10 squadre in classifica, peggio ha fatto solo la Fiorentina di Vincenzo Italiano.

Roma, cosa manca?

L’asset a 3 è il più funzionale ma qualcosa sembra essersi inceppato, non al centro come si pensa. Le corsie esterne sono il punto debole dell’intera squadra.



La cessione di Roger Ibanez, necessaria per le casse societarie, e la defezione fisica di Chris Smalling hanno messo in difficoltà il tecnico portoghese che si sta scervellando per far quadrare una squadra che, sulla carta, può lottare per le prime 5-6 posizioni. Gianluca Mancini è assolutamente il leader carismatico della Roma, ed è migliorato anche sotto il profilo dei cartellini, ma manca una figura in grado di alzare il livello tecnico del pacchetto arretrato.