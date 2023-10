Il brutto inizio della Roma è stato inevitabilmente causato da vari fattori, uno dei quali è la fragilità della rosa, che continua ad essere un problema per i giallorossi, che in questo momento sono alle prese con vari giocatori indisponibili, in particolar modo in difesa, dove Mourinho è stato obbligato a schierare Cristante a causa di mancanza di alternative.

Calciomercato Roma, si guarda tra gli svincolati

In vista del mercato invernale, la Roma ha già individuato qualche giocatore per completare il proprio pacchetto difensivo, che, sebbene l’abbondanza di interpreti, non ha ancora trovato la giusta dimensione e dall’inizio della stagione non è mai stato al completo causa infortuni.

Come opzioni low cost si punta agli svincolati, anche per avere una disponibilità imeddiata; si sono fatti nelle ultime ore i nomi di Phil Jones (ex United), Mustafi e Jerome Boateng, il cui approdo al Bayern Monaco sembra essere definitivamente sfumato.

Il preferito della dirigenza e dell’allenatore è invece Omar Solet, che negli ultimi anni è stato più volte accostato a club italiani, e che nell’ultima sessione estiva era anche sul taccuino dell’Inter prima dell’arrivo di Pavard. Il francese di proprietà del Salisburgo è in scadenza nel 2025, e non ha ancora iniziato a discutere un nuovo contratto con la società austriaca, che, in virtù di ciò, potrebbe abbassare le sue pretese, accettando un’offerta intorno ai 15/18 mln.