Calciomercato Roma, Renato Sanches verso l’uscita | Due le squadre interessate

Renato Sanches è sempre più vicino all’addio. Secondo quanto rivelato infatti dal giornalista del “Corriere dello Sport” Roberto Maida, sarebbero confermate le voci che vorrebbero il calciatore verso il Besiktas.

Calciomercato Roma, Renato Sanches può lasciare già la Capitale

Le parti stanno parlando anche se il calciatore piace non solo in Turchia ma anche all’Olympiakos che avrebbe parlato già con il PSG anche se sono poche le possibilità che il calciatore lasci già in questa sessione la Capitale. Solo con un paio di cessioni la Roma potrebbe tornare sul mercato e regalare un altro acquisto a Mourinho dopo Houjisen.