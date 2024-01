Ancora problemi per Josè Mourinho ma soprattutto per Renato Sanches, che in vista delle prossime sfide contro Atalanta, Lazio e Milan, ha riportato un trauma distorsivo alla caviglia sinistra. Il calciatore portoghese probabilmente resterà probabilmente in giallorosso fino a giugno dopo che ieri è arrivato l’addio di Tiago Pinto, gm che ha voluto con sè l’ex Psg.