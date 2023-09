Calciomercato Roma, rinforzo per le giovanili: preso un classe 2007

Nelle ultimissime ore di mercato è passato inosservato un colpo di Tiago Pinto in prospettiva futura. La Roma si è assicurata le prestazioni sportive di Joao Gabriel Cardozo Santos Maklouf, difensore brasiliano classe 2007 arrivato in prestito dal Corinthians.

LEGGI ANCHE: Tutto facile per il Milan all’Olimpico (1-2) | Giroud e Leao stendono la Roma

Ecco il brasiliano per le giovanili

Joao Gabriel sarà aggregato con ogni probabilità all’U17 giallorossa così da crescere e chissà in futuro scalare le gerarchie fino ad arrivare ad avere una chance in prima squadra. Il contratto è stato depositato in Lega a poche ore dalla fine del calciomercato italiano.