Calciomercato Roma, si studia al doppio colpo: Dragusin-Fortini

Il calciomercato Roma prosegue, in questi giorni l’interessa della dirigenza capitolina si concentra intorno a due giocatori. A Roma sono pronti ad un doppio colpo di mercato importante: Dragusin per la difesa e Fortini per le fasce.

Calciomercato Roma, Fortini e Dragusin nel mirino

L’obiettivo di mercato dei giallorossi era quello di rinforzare l’attacco, ma nelle ultime settimane era nata anche un’emergenza in difesa. Gasprini ha chiesto rinforzi anche nel reparto arretrato e Massara si sta muovendo per due giocatori, giovani e talentuosi. Ricky Massara continua a lavorare per completare la rosa, con l’obiettivo di consegnare a Gian Piero Gasperini una squadra più completa e competitiva. Il nuovo reparto offensivo è stato ritoccato con l’arrivo di Robinio Vaz e Donyell Malen, ma restano dei vuoti da colmare, soprattutto tra le linee e in difesa. Sul versante di mercato europeo si puntano gli occhi su Leo Sauer, classe 2005, già protagonista in Conference ed Europa League, con numeri importanti tra gol e assist.

Ma non è finita qui, sul fronte difensivo che richiede maggiormente aiuto, serve un centrale affidabile, Massara ha puntato Radu Dragusin. Il rumeno, ex Juve, è il nome che mette tutti d’accordo, incluso il Tottenham, che lo lascerebbe partire senza ostacoli. Inoltre a Roma stanno lavorando anche per Niccolò Fortini. Il classe 2006 è un profilo che piace a tante squadre di Serie A, l’ostacolo è la Fiorentina, chiede una cifra eccessiva.