Calciomercato Lazio, Lotito anticipa tutti: scambio Giovane-Belahyane

Il calciomercato Lazio potrebbe sorprendere, ma soprattutto anticipare tutti per uno dei talenti più seguiti della Serie A: Giovane. La Lazio prova a spuntarla quanto prima per Giovane. I biancocelesti stanno cercando l’accelerata per assicurarsi l’attaccante classe 2003 che si è messo in mostra con il Verona in questa stagione.

Calciomercato Lazio, obiettivo Giovane: la strategia è uno scambio

Sono mesi che è diventato uno dei più seguiti della Serie A, un giovane talento che continua a sorprendere sul rettangolo di gioco. Ad avere il suo cartellino è il Verona, ma presto potrebbe giocare in una delle big. Giovane Santana do Nascimiento nelle ultime settimane è spuntato sulla lista di diverse big di Serie A, le quali hanno messo gli occhi su di lui. Claudio Lotito starebbe lavorando a uno scambio per anticipare la concorrenza in questo mercato di gennaio. A Roma hanno già messo a punto una strategia per farlo.

I biancocelesti hanno disponibilità economica dopo aver venduto Castellanos e Guendouzi, che insieme hanno fatto incassare un totale di 60 milioni. La dirigenza di Formello ha già speso qualcosa, infatti hanno presso Taylor e Ratkov. Nelle ultime ore alla Lazio si pensa anche al futuro di Belahyane. Il 21enne marocchino, preso proprio dal Verona, potrebbe essere reinserito in una nuova trattativa, quella che prevede uno scambio tra Lazio e Verona che vede coinvolti proprio Belahyane e Giovane. Inoltre, considerando il valore del brasiliano, la Lazio inserirebbe anche un compenso economico nella trattativa.