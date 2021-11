Calciomercato, Roma e Torino pensano allo scambio

Calciomercato, scambio Kumbulla-Belotti?

Obiettivo di mercato della Roma, l’albanese della Roma Marash Kumbulla. Arrivato la scorsa stagione in giallorosso, il giocatore colpa anche la sfortuna non è riuscito a ritagliarsi un ruolo da protagonista nella capitale. Ora su di lui torna di prepotenza il suo ex allenatore Juric. Il tecnico granata ha già allenato il giocatore a Verona e lo accoglierebbe più che volentieri a Torino.

Si tratta con la Roma, possibile scambio con Belotti? Kumbulla risolverebbe il problema difesa al tecnico granata, Belotti a Roma garantirebbe quei gol che latitano in questo inizio di stagione. Qualcosa più di un’idea, dirigenti all’opera. Trattativa destinata a decollare? Il bomber granata da tempo sogna un’esperienza diversa, nella capitale l’occasione di rilanciarsi e confermarsi il bomber che solo due stagioni fa era il sogno di mercato delle big.