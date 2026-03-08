Proprio tu, Daniele, figlio mio: il Genoa batte la Roma al Ferraris (2-1)

Daniele De Rossi batte la Roma. Detto qualche tempo fa sarebbe potuto risultato quantomeno strano, ma il risultato finale della sfida tra Genoa e giallorossi recita 2-1 in favore dei padroni di casa. Una partita a due facce in cui i liguri restano a portare tre punti fondamentali per lotta salvezza. Serata amara per la formazione di Gasperini, agganciata dalla Juventus in classifica

Genoa-Roma, primo tempo di più nulla che poco

Primo tempo insipido, segnato dall’equilibrio e da tanti falli, dove il Genoa risulta essere maggiormente propositivo, seppur senza mai giungere a conclusioni di oggettiva pericolosità. Roma bloccata, viva a tratti, spenta soprattutto in fase offensivo. Il numero delle occasioni è altamente limitato. Unica azione concreta, che comunque non mette a repentaglio il risultato, arriva al 44′ quando Messias Jr. conclude largamente alle spalle di Svilar. Il fischio dell’arbitro sancisce il termine di una prima frazione spenta.

Genoa-Roma, Vitinha piega i giallorossi: serata amara per la formazione di Gasperini

La ripresa assume subito sembianze differenti dal primo. La trasformazione da Dottor Jekill a Mister Hyde ha la durata esatta di sette minuti dal fischio d’inizio, nel momento esatto in cui Pellegrini atterra Ellertsson in area di rigore e concede un penalty, poi realizzato da Messias Jr. alla formazione di casa. Il gol del brasiliano accende gli animi della gara e sveglia la Roma. Difatti, il momento di felicità dei liguri si circoscrive ad uno spazio di tre minuti, quando il colpo di testa di Evan N’Dicka, dagli sviluppi, di spegne in fondo alla rete difesa di Bijlow. La realizzazione dell’ivoriano sveglia i giallorossi. Al 58′, infatti, arriva il vantaggio siglato da Malen, successivamente annullato per posizione di fuorigioco. D’altra parte, però, c’è un Genoa rinvigorito dal nuovo attacco formato dai subentrati Vitinha e Colombo. Il brasiliano, difatti, cambia le sorti di una gara con inerzia verso la squadra di Gasperini poggiando in porta il pallone del 2-1 affidatogli da Patrizio Masini. L’arrembaggio finale dei giallorossi è poco incisiva e il Genoa porta a casa tre punti d’oro per morale e classifica.