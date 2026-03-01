La Juventus la recupera nel finale con Gatti. Finisce 3-3 all’Olimpico

La Juventus rimonta due reti alla Roma ed esce imbattuta dallo spareggio Champions. Bene la squadra di Spalletti fino al pareggio, nella ripresa il crollo con una difesa che è parsa molto disattenta, ma lo spirito bianconero nel finale fa il miracolo e Gatti la pareggia. Bene la Roma con Malen una vera e propria spina nel fianco per la difesa ospite, difesa nel finale rivedibile

LA PARTITA

Le s quadre si affrontano a viso aperto con la Roma che inizia subito bene e crea una grandissima occasione con Pellegrini che sulla ribattuta di Perin manda alto. La Juventus inizia a pressare ed a macinare gioco, e crea con Yildiz ma la sua mira è sbagliata ed il pallone esce di poco. Poi è la volta di Mckennie che di testa manda di pochissimo a lato alla destra di Svilar. La Roma passa in vantaggio al 40′ con Pisilli che ruba palla a centrocampo a Kalulu, palla a Wesley che disegna una magnifica traiettoria a giro e batte Perin. Nella ripresa arriva subito il pareggio degli ospiti con Conceicao che con un sinistro a giro batte Svilar. Yildiz pochi istanti dopo ha la palla del 1-2 ma il tiro in diagonale esce a lato. Gol sbagliato gol subito, la Roma colpisce su angolo, con Ndicka che in mischia trafigge per la seconda volta Perin. Il tris per la Roma è servito al 65′ con Malen che si invola in contropiede e con un tocco sotto batte Perin in uscita disperata. Al 78′ la Juventus si riaccende, traversone del subentrato Zhegrova, palla a Miretti che serve Boga che con il destro al volo batte Svilar. Nel finale di partita il neo entrato Gatti solo al dischetto del rigore pareggia i conti, con la Roma che nel finale è apparsa stanca.

IL TABELLINO

Roma-Juventus 3-3

ROMA: Svilar; Mancini, Ndicka, Rensch (dal 29′ st Ghilardi); Celik, Kone, Cristante (C) (dal 29′ st El Aynaoui), Wesley; Pisilli, Pellegrini; Malen. A disposizione: De Marzi, Zelezny, Angelino, Arena, Dybala, El Aynaoui, El Shaarawy, Ghilardi, Tsmikas, Vaz, Venturino, Zaragoza. Allenatore: Gasperini.

JUVENTUS: Perin; Kalulu, Bremer (C) (dal 43′ st Gatti), Kelly; McKennie, Thuram (dal 27′ st Miretti), Koopmeiners Cambiaso (dal 43′ st Openda); Conceicao (dal 27′ st Zhegrova), Yildiz; David (dal 17′ st Boga). A disposizione: Di Gregorio, Pinsoglio, Gatti, Zhegrova, Boga, Adzic, Kostic, Openda, Miretti, Cabal. Allenatore: Spalletti.

Reti: al 40′ pt Wesley, al 2′ st Conceiçao, al 9′ st Ndicka, al 20′ st Malen, al 33′ st Boga al 48′ st Gatti

Ammonizioni: Wesley

Recupero: 1′ pt