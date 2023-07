Calciomercato Roma, trattativa in stallo per il centrocampista

La situazione riguardante il centrocampista Marcel Sabitzer nel calciomercato della Roma sembra essere in fase di sviluppo. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la dirigenza giallorossa ha avuto nuovi colloqui con il giocatore, il quale ha richiesto più tempo per riflettere sulla proposta.

Calciomercato Roma, il centrocampista temporeggia

Attualmente, Sabitzer è al Bayern Monaco, ma sembra che il suo futuro sia incerto con il club tedesco. La Roma sarebbe interessata a un tentativo di prestito, mentre il Bayern preferirebbe una cessione a titolo definitivo. Sabitzer ha manifestato l’obiettivo principale di giocare le sue carte in Bavaria, ma nel caso in cui ciò non accada, sarebbe disposto a considerare l’ipotesi di trasferirsi nella capitale italiana. La situazione resta aperta e dovremo attendere ulteriori sviluppi per vedere se la Roma riuscirà a convincere il giocatore austriaco unirsi alla squadra o se il giocatore deciderà di rimanere al Bayern Monaco o valutare altre opzioni.