Newcastle, Manchester United, Milan e Roma sarebbero interessate all’attaccante del VfB Stoccarda, Serhou Guirassy. Nel suo contratto attuale ha una clausola rescissoria di 17,5 milioni di euro, che potrebbe essere attivata nel mercato di gennaio.

Guirassy nel mirino delle big europee

Il 27enne centravanti può giocare anche sulla fascia sinistra e ha segnato tre gol in 12 presenze con la nazionale maggiore della Guinea. Il giocatore è nato e cresciuto in Francia e ha giocato per Auxerre, LOSC, FC Koln, Amiens e Stade Rennais prima di trasferirsi allo Stoccarda per 9 milioni di euro. In questa stagione ha segnato 16 gol e fornito due assist in sole 11 presenze tra Bundesliga e Coppa DFB. Il che equivale a una media di un gol ogni 49 minuti.