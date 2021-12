Calciomercato Sassuolo, asfaltate Juve e Parma: a un passo la firma

In attesa di definire la questione legata a Scamacca e Frattesi, il Sassuolo (come sempre) guarda al futuro. Completata l’operazione Goldaniga con il Cagliari, il ds Carnevali sta lavorando a diversi rinforzi che possano aiutare la rosa di Dionisi, che fino ad ora ha alternato grandi prestazioni (come contro Fiorentina, Lazio e Milan) ad altre come la sconfitta di Bologna.

Carnevali è già proiettato al dopo Scamacca, visto che il calciatore potrebbe lasciare il Sassuolo già a gennaio, e ha messo gli occhi su Luca Moro, attaccante del Padova in prestito al Catania. Il giocatore, che in questo campionato ha siglato 18 reti in altrettante presenze, arriverà a vestire la maglia nero verde il prossimo giugno, con il ds Carnevali che pagherà 3 milioni di euro al Padova per assicurarsi le prestazioni della giovane punta classe 2001. Il Sassuolo ha superato così la concorrenza di Juventus e Parma, che sono alla ricerca di un giovane attaccante per il futuro.