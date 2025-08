Calciomercato Serie A: Fiorentina ad un passo da Sohm, Pisa sondaggio per Belotti, Juanlu in bilico

La Fiorentina ormai è ad un passo dal tesserare Simon Sohm dal Parma operazione che si aggira intorno ai 15 milioni di euro, con annuncio che potrebbe arrivare domani.

Il Pisa abbraccia Aebischer, già ufficiale l’ingaggio e Cuadrado che svolgerà domani le visite mediche all’Isokinetic di Bologna, mentre per l’attacco si attende l’arrivo di Nzola dalla Fiorentina, mentre c’è stato un timido sondaggio per Belotti in uscita dal Como.

Il Napoli vede allontanarsi Juanlu del Siviglia, ci sono Nottingham Forrest e Wolverhampton sul giocatore che aveva trovato l’accordo con il club partenopeo.