Calciomercato Serie A: Il Milan su Rabiot, Mario Rui offerto al Pisa, la Cremonese sogna Vardy

Il Milan farà un tentativo per Rabiot attualmente al Marsiglia, anche se il centrocampista francese ad oggi non ha aperto alla sua cessione essendosi riappacificatosi con la società. Allegri stima Rabiot, lo conosce dai tempi della Juventus e sarebbe ben felice di accoglierlo al Milan, anche se il centrocampo rossonero ad oggi sembra al completo.

La Cremonese sta tentando il colpo Vardy, svincolato dal Leicester, la trattativa procede anche se il giocatore preferirebbe rimanere in Inghilterra.

L’agente di Mario Rui ha offerto il suo assistito al Pisa, l’ex Napoli potrebbe far comodo ai nerazzurri visto che su quella fascia stanno cercando un elemento da affiancare ad Angori.

Infine, il Parma tratta Cutrone del Como ed ha tesserato Oristanio, al Cagliari piace Posch che però preferirebbe andare in Germania.