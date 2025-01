Calciomercato Serie A, il punto di giornata: 12 gennaio

La notizia di mercato del giorno è senza dubbio il possibile, e sempre più probabile, addio di Kvaratskhelia al Napoli. Ad annunciarlo è stato lo stesso Antonio Conte, tecnico dei partenopei, che in conferenza stampa ha dichiarato: “Lui (Kvara) ha chiesto al club di essere ceduto. Sono deluso, mi sono reso conto che è stato un fulmine a ciel sereno e faccio un passo indietro. Non vorrei mai che un domani se dovesse rimanere pensasse che l’ho incatenato qui. L’ho fatto l’estate scorsa pensando di convincerlo della bontà del progetto ma evidentemente non ci sono riuscito. Perdiamo un calciatore importante”.

Nel frattempo, è ufficiale il passaggio di Folorunsho alla Fiorentina e di Billing al Napoli. Arijon Ibrahimović, esterno del Bayern Monaco, sempre più vicino alla Lazio. Novità anche riguardanti la trattativa Rashford–Milan, le conferme arrivano da Zlatan Ibrahimović, il quale, al riguardo, ha asserito: “Non serve tanto per convincerlo“. Tutto aperto ancora. Il Lecce rifiuta 15 milioni dal Betis Siviglia per Krstovic, autore della doppietta valsa tre punti a Empoli. Interesse dell’Inter per Donnarumma per giugno.