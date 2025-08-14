Calciomercato Serie A: Leoni al Liverpool, Troilo al Parma, il Pisa vira su Bonfanti, Cremonese Maleh e Silvestri

Squadra del giorno indubbiamente il Parma che compie tre operazioni, vende Leoni al Liverpool per 30 milioni e nello stesso tempo soffia il difensore Mariano Troilo al Pisa per 8 milioni, ai Ducali in arrivo anche Matija Frigan (22), attaccante croato valutato circa 10 milioni di euro.

Il Pisa perso Troilo vira su Bonfanti che già nello scorso anno aveva fatto bene sotto la Torre, ma ancora mancano almeno 5 elementi esperti per poter essere competitivi.

La Cremonese dopo aver ufficializzato Silvestri, sta per annunciare Maleh dal Lecce, fin qui campagna acquisti per la squadra allenata da Nicola.

Il Lecce ha messo sul mercato l’attaccante Krstovic, la richiesta è di circa 25 milioni, al suo posto potrebbe arrivare Guebbels che è anche nel mirino del Pisa.