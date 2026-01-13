Calciomercato Serie A: Pisa alla ricerca di rinforzi, Cremonese su Sohm, Bento per il momento niente Genoa

Il Pisa è alla ricerca di rinforzi, ma l’ultimo posto in classifica non agevola di certo le trattative, nelle ultime ore infatti sono stati fatti sondaggi per almeno quattro attaccanti ma le tracce che portano a Zapata, Kovacevic e Tengstedt al momento sono deboli e contro l’Atalanta Gilardino potrà contare sui due nuovi innesti Durosinmi e Bozhinov che non si sono mai allenati con la squadra.

La Cremonese per il centrocampo pensa a Sohm del Parma, mentre il Cagliari ha considerato Luperto incedibile. Il Genoa deve attendere l’arrivo del portiere Bento, la trattativa è in stand by in quanto il secondo dell’Al Nassr si è infortunato ed il club si troverebbe senza un estremo difensore, tutto rimandato dopo il 21 Gennaio. Infine al Verona piace il portiere Turati, mentre il Cagliari attende Nicolussi Caviglia dal Venezia.