Calciomercato Serie A: Pisa in arrivo Troilo, piace Calabria. Milan su De Winter, Inter-Lookman non si farà

Il Milan dopo la cessione di Thiaw al Newcastle che ha fruttato una plusvalenza monstre, si butta sul difensore del Genoa De Winter, già trattato anche dall’Inter. Per de Winter il Genoa chiede circa venti milioni di euro, un buon affare che potrebbe consegnare ad Allegri un tassello importante per la difesa rossonera.
L’Inter non farà più nessun offerta all’Atalanta per Lookman, si chiude così una vicenda quasi stucchevole, con i bergamaschi che chiedono 50 milioni per il giocatore, con lo stesso Lookman che è in rotto con la società nerazzurra già da un paio di settimane. A questo punto l’Inter potrebbe puntare su Sancho, ma interessa anche Nkunku.
Infine il Pisa ha praticamente chiuso per l’arrivo del difensore Mariano Troilo dal Belgrano, interessa Calabria svincolato dal Bologna che ha però un’offerta dal Panathinaikos, per l’attacco piace Pululu dello Jagellonia.