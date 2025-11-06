Calciomercato Serie A, scambio Frattesi – Locatelli?

Spalletti sarebbe d'accordo per l'operazione tra Inter e Juventus

Con l’avvicinarsi del mercato invernale spuntano le prime indiscrezioni, come riporta Calciomercato.it, potrebbe partire una trattativa tra la Vecchia Signora e i nerazzurri per lo scambio Frattesi – Locatelli.

Calciomercato Seria A, Spalletti spinge per Frattesi

Nonostante le due parti non sono ancora entrate nel merito della questione, il nuovo tecnico bianconero avrebbe già dato il suo lascia passare. Spalletti vedrebbe di buon occhio l’eventuale scambio ritenendo Frattesi più adatto al suo stile di gioco. Inoltre, il classe 1999 non è al vertice delle gerarchie neroazzurre e uno suo passaggio alla Juventus potrebbe farli guadagnare più spazio. Dunque, i presupposti non mancano, ma bisognerà capire quali sono l’intenzione dell’Inter, e la volontà di Locatelli.