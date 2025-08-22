Calciomercato Serie A: Shpendi verso Cagliari, Parma su Beltran, Lecce colpo Siebert

Il Cagliari dopo aver ceduto Piccoli alla Fiorentina, ha bisogno di un rimpiazzo, ed il nome in cime alla lista è quello di Cristian Shpendi del Cesena. Il Parma deve sostituire l’infortunato Frigan, che ne avrà per diverso tempo, piacciono Beltran in uscita dalla Fiorentina ma anche Cutrone del COmo su cui c’è anche il Pisa.

Il Lecce ha trovato il sostituto di Baschirotto, Corvino ha tesserato il tedesco Siebert del Fortuna Dusseldorf, su cui c’erano anche Pisa e Torino.

Berardi ha rinnovato con il Sassuolo fino al 2029, ai neroverdi piacciono Mazzocchi e Nicolussi Caviglia. Infine il Verona ha ufficializzato Nelsson, mentre la Cremonese è molto vicina a Colpani del Monza.