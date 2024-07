Calciomercato Serie B: a Pisa in arrivo uno sloveno, il Palermo vuole Romagnoli e Ceccherini, Pedreo Mendes verso Modena

Il Pisa ha praticamente definito l’arrivo del centrocampista sloveno Zan Jevsenak dal Benfica con contratto fino al 2027 con opzione per un altro anno, primo colpo che porterà entro pochi giorni almeno altri tre nuovi giocatori in ritiro.

Il Palermo dopo Nikolau e Pierozzi ridisegna la difesa, piacciono Romagnoli del Frosinone e Ceccherini del Verona, trattative ben avviate anche se su Romagnoli c’è anche la Sampdoria.

Infine il Modena ha alzato l’offerta per Pedro Mendes, 2,5 milioni offerti all’Ascoli e trattativa in via di definizione, mentre la Salernitana è sulle tracce di Tongya nell’ultima stagione all’AEK Larnaca ma di scuola Juventus.