Calciomercato Serie B: Audero al Palermo, Saric a Cesena, Nielsen verso Pisa

Il Palermo blinda la porta, e a causa dell’assenza prolungata di Desplanches ha bisogno di un estremo difensore che è stato individuato in Audero che è in uscita dal Como. C’è stallo per quanto riguarda la trattativa per Pohjanpalo, mentre per il centrocampo piace Mazzitelli, operazione che andrà in porto dopo che si sarà liberato uno slot over 23.

Il Cesena sta per tesserare il centrocampista Saric dal Palermo, mentre la Carrarese è ad un passo dal portiere Vismara dell’Atalanta. Il Pisa tratta il difensore del Vejle Provstgaard Nielsen, trattativa che non è stata affatto semplice vuoi per la concorrenze di Bologna e Lecce, vuoi per la situazione societaria del club danese, ma alla fine l’operazione a meno di clamorosi imprevisti andrà a buon fine.