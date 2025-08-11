Calciomercato Serie B: Beruatto o Sernicola per lo Spezia, Nasti verso Empoli, Pescara su Tello

Lo Spezia è alla ricerca di un esterno sinistro da affiancare ad Aurelio, nel mirino ci sono Beruatto del Pisa, Sernicola della Cremonese e Pieragnolo del Sassuolo. Sul primo pesa il costo dell’ingaggio, Sernicola e Pieragnolo invece potrebbero essere presi in prestito dai rispettivi club.

L’Empoli è alla ricerca di una prima punta e sembra aver messo nel mirino Nasti di proprietà del Milan, operazione che si configurerebbe come un prestito, mentre il Milan manterrebbe il 50% sulla futura rivendita.

Il Pescara è alla ricerca di un centrocampista, piace l’ex Benevento Tello che attualmente è svincolato. Infine a Cesena sembra fatta per Frabotta, la Reggiana stringe per Missori, al Venezia piace Sersanti.