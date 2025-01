Calciomercato Serie B: Bonfanti piace all’Empoli, Azzi alla Cremonese, Sernicola potrebbe andare a Pisa

La Cremonese piazza il colpo Paulo Azzi dal Cagliari con la formula del prestito con diritto di riscatto, questa operazione dovrebbe liberare Sernicola in direzione Pisa. Il club nerazzurro ha due richieste per l’attaccante Bonfanti, dopo il Venezia anche l’Empoli oggi si è fatto avanti, le prossime ore saranno decisive per la definizione della trattativa.

L’attaccante Skjellerp dal Goteborg passerà al Sassuolo, contratto fino ala 2029 costo dell’operazione 5 milioni di euro. Il Sassuolo a questo punto potrà liberare Antiste che ha una richiesta dalla Carrarese.

Infine Okwonkwo è stato ufficializzato dal Cittadella, il Palermo ha in uscita Nedelcearu, la Cremonese ha ufficializzato il portiere Drago dal Sudtirol.