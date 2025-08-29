Calciomercato Serie B: Giovane al Palermo, Biasci all’Avellino, Pandolfi piace alla Juve Stabia

Ultimi giorni di calciomercato e trattative che si infittiscono con l’Avellino che potrebbe piazzare un doppio colpo, sarebbe fatta per Biasci dal Catanzaro mentre dalla Cremonese potrebbe arrivare il centrocampista Valoti. La Juve Stabia è alla ricerca di un attaccante, il favorito sembra essere Pandolfi del CIttadella, l’alternativa è Gabrielloni del Como.

Il Palermo ha chiuso per il centrocampista Giovane dell’Atalanta che nelle scorse stagioni ha giocato con Carrarese ed Ascoli, mentre per la difesa piace Calabresi del Pisa.

Infine il Frosinone è molto vicino a Cittadini, l’Empoli ha ufficializzato Ricciardi dal Cosenza, il Pescara ha chiuso per Vinciguerra del Cagliari.