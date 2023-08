Calciomercato Serie B: il Bari si regala Brenno e Sibilli. Il Palermo si aggiudica Prati. Pandolfi al Cittadella

Doppio colpo per il Bari

Doppio colpo di mercato del Bari che ha praticamente chiuso per il portiere Brenno che arriva in prestito dal Gremio per 350 mila euro, con obbligo di riscatto in caso di Serie A fissato a 3 milioni di euro. Il club pugliese ha anche chiuso per l’attaccante Sibilli del Pisa, che domattina sosterrà le visite mediche e firmerà il nuovo contratto con la formula del prestito.

Il Palermo dopo un lungo corteggiamento si aggiudica il ventenne centrocampista della Spal, Matteo Prati pagando 5 milioni di euro, anche se nelle ultime ore il Cagliari aveva fatto un’offerta migliore.

Il Cittadella si assicura le prestazioni di Pandolfi, che questa sera ha rescisso con il Cosenza e domani firmerà il nuovo contratto.

Infine Vanoli rinnova con il Venezia, la Ternana tessera l’attaccante Distefano dalla Fiorentina, il Lecco piazza il doppio colpo Degli Innocenti e Donati dall’Empoli.