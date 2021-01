Calciomercato Serie B: il Monza si regala Scozzarella

Scozzarella passa dal Parma al Monza

Senza ombra di dubbio il colpo del giorno è quello piazzato dal Monza che si aggiudica le prestazioni del centrocampista Scozzarella dal Parma. Ma non finisce qui, il club di Berlusconi tratta Falco in uscita dal Lecce e Ricci dall’Empoli, altri due tasselli per una squadra da Serie A.

Il Cittadella tratta il centrocampista scuola Inter, Armand Rada attualmente al Renate capolista del Girone A della Serie C. Il Pescara ha in uscita Crecco, il club biancoceleste è interessato a Marco Firenze del Novara o Falzerano del Perugia.

Il Genoa appare molto interessato a Strefezza attualmente alla Spal, l’attaccante Gianluca Gaetano attualmente alla Cremonese ma di proprietà del Napoli è molto vicino al Pordenone, Daniele Liotti esterno sinistro della Reggina piace a Benevento e Sampdoria.

LE UFFICIALITA’

Carnesecchi alla Cremonese: U.S. Cremonese comunica di aver acquisito a titolo temporaneo da Atalanta B.C. il diritto alle prestazioni sportive di Marco Carnesecchi.

Nato a Rimini il 1 luglio 2000, portiere, Carnesecchi è cresciuto nelle giovanili del Cesena per passare poi all’Atalanta. Con il club nerazzurro ha vinto il campionato Primavera 2018/19. Ceduto in prestito al Trapani, nella passata stagione ha collezionato 33 presenze in Serie B. Nel settembre 2019 ha esordito tra i pali dell’Italia Under 21.

Scozzarella al Monza: “La Società Parma Calcio 1913 comunica la cessione a titolo definitivo del giocatore Matteo Scozzarella all’Associazione Calcio Monza”.