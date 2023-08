Calciomercato Serie B: il Palermo su Lund. Gelashvili allo Spezia. Intrigo Morutan

Palermo molto vicino all’esterno Lund

Il Palermo dopo aver sondato le piste Beruatto del Pisa e Dichiara dalla Reggina, alla fine ha deciso di puntare su Kristoffer Lund attualmente in forza all’HAcken nel campionato danese, trattativa a quanto pare in via di definizione.

Lo Spezia sta per cedere Holm all’Atalanta, al suo posto è in arrivo Gelashvili, giocatore svincolato di origini georgiane, con contratto che scadrà a giugno 2024.

Olimpiu Morutan è al centro del più classico intrigo di mercato, quando sembrava tutto fatto per il suo ritorno al Pisa, nel pomeriggio di ieri c’è stato l’inserimento dell’Ankaragucu, con il Galatasaray che si è trovato spiazzato ed ora si è preso del tempo per decidere quale sarà la destinazione finale del fantasista rumeno.