Calciomercato Serie B: il Pisa cerca un super bomber, in lizza Lapadula, Tutino o Brunori. Vivarini verso Frosinone, Aquilani a Catanzaro

Pippo Inzaghi sta preparando le sue nozze, e la sua lista nozze presentata al Pisa comprende giocatori Top che possano far lottare il club nerazzurro per la promozione in Serie A. La lista comprende il fedelissimo Pierozzi, ma anche Hasa della Juventus che è alla prese con un cambio di procuratore, mentre per l’attacco i nomi usciti sono quelli di Brunori, ma anche Tutino potrebbe essere in lizza così come Lapadula come riferisce La Nazione.

Nel frattempo Alberto Aquilani sta trattando la rescissione con il Pisa, mentre la sua nuova probabile destinazione potrebbe essere Catanzaro con Vivarini che si accaserebbe al Frosinone.