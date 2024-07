Calciomercato Serie B: il Pisa pressa per Lapadula, Cerri verso Carrara, il Palermo vuole Hasa

Il Pisa in pressing per avere il si di Lapadula, che ieri ha giocato da capitano amichevole contro il Catanzaro, vittoriosa per i rossoblu con il punteggio di 2-0. Si tratta sulle cifre del trasferimento, le prossime ore potrebbero essere quelle decisive, per il regalo promesso dalal dirigenza nerazzurra a Pippo Inzaghi. Intanto ieri sera il Dg del Pisa Corrado era a cena in un ristorante di Milano con Beppe Riso, c’era anche Armando Izzo, il procuratore rappresenta diversi giocatori del Pisa, ma anche Valoti, che sia un indizio?

La Carrarese è molto vicina all’attaccante Leonardo Cerri della Juventus NG, operazione presumibilmente in prestito. Infine il Palermo ha messo nel mirino il centrocampista Luis Hasa, ma qui il problema è il contratto del forte centrocampista, se la Juventus lo volesse mandare via in prestito gli dovrebbe prolungare il contratto che scade a Giugno 2025.