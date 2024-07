Calciomercato Serie B: il Pisa si muove Pierozzi e Caligara primi obiettivi. Il Bari tessera Favasuli, ed osserva Ianesi

Il Pisa inizia a muoversi, dopo l’ufficializzazione di Pippo Inzaghi, mette in cima alle liste di preferenza Pierozzi, esterno destro giè alla Reggina con Inzaghi, su Viola e Lapadula continua il pressing di Vaira, mentre il nome nuovo è quello di Caigara, centrocampista dell’Ascoli appena retrocesso in C.

Il Bari ieri ha piazzato il colpo Favasuli, ed ora mette nel mirino Chajia e Curto due che hanno giocato con Longo a Como, Magalini cerca di trattenere l’attaccante Nasti, mentre dal Pontedera potrebbe arrivare l’esterno d’attacco Ianesi.

Il Palermo è già a lavoro, il primo arrivo sarà il difensore Nikolaou dallo Spezia, con Soleri e Aurelio che faranno il percorso inverso.