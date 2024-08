Calciomercato Serie B: il Sassuolo sonda Lapadula, Cassandro al Catanzaro, Majer nel mirino del Pisa

Il Sassuolo dopo aver venduto Pinamonti al Genoa è alla ricerca di un nuovo attaccante, e per questo c’è stato un sondaggio per Lapadula che è in uscita dal Cagliari. La Salernitana ha ufficializzato ieri Soriano, mentre per l’attacco piace l’ex Cagliari Joao Pedro.

Il Presidente del Pisa Corrado, ha dichiarato concluso il mercato, ma numericamente manca un centrocampista, Abildgaard era vicino ma il suo infortunio a Torino ha complicato la trattativa, per questo potrebbe esserci una trattativa con la Cremonese per Zan Majer.

L’esterno destro del Cittadella Cassandro ha raggiunto un accordo con il Catanzaro che lo ufficializzerà nelle prossime ore. Marco Nasti è ufficialmente un nuovo giocatore della Cremonese, mentre il difensore della Sampdoria Leoni piace al Parma, il Bari è in pressing con il Parma per avere l’esterno Partipilo, mentre la Juve Stabia ha definito l’arrivo di Zuccon dall’Atalanta.