Calciomercato Serie B: L’Ankaragucu tenta il sorpasso sul Pisa per Morutan. La Ternana su Nestorovski, Holm all’Atalanta

L’Ankaragucu tenta di sorpassare il Pisa per Morutan

Il Galatasaray si stava preparando a tesserare Olimpiu Morutan al Pisa per 1,5 milioni di euro, ma l’Ankaragücü è intervenuto e ha avviato le trattative per assumere Morutan a titolo gratuito, un sorpasso che avrebbe del clamoroso dato che il fantasista turco avrebbe preferito tornare a Pisa. Le prossime ore saranno quelle decisive per la definizione dell’affare.

Altre trattative: la Ternana tent il colpo Nestorovski per l’attacco, il Pisa sta per cedere Ubaldi al Rimini, sempre in nerazzurri hanno in uscita Mastinu che piace a Ternana e Catania, il terzino Holm dello Spezia dovrebbe andare all’Atalanta che avrebeb superato la Juventus, infine il Bari sta per tesserare Koutsupias.