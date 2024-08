Calciomercato Serie B: Lapadula-Pisa intesa totale, Favilli idea per il Cosenza, Torregrossa niente Brescia

Il Pisa piazza il colpo Lapadula, mancano soli dettagli per trovare un’intesa che c’è già, il Cagliari deve fare posto nella sua rosa se vuole tesserare Cheddira dal Napoli. L’attaccante peruviano percepirà 1,1 milioni all’anno, contratto 2 più un terzo in caso di A ed eventuali bonus legati alle reti segnate. Il Pisa ha in uscita Torregrossa, che si allena a parte a Tirrenia, ma il Brescia ci ha ripensato e sta per tesserare Ante Matej Juric dall’Hnk Gorica.

Il Cosenza per l’attacco pensa a Favilli del Genoa, che nell’ultima stagione ha vestito la maglia della Ternana, la Reggiana pensa a Moro, mentre Olivieri potrebbe finire al Bari.

infine la Juve Stabia piazza il doppio colpo dalla Spal, sono in arrivo Maistro e Thiam, mentre Bachini farà il percorso inverso.